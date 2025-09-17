FiyatlarBölümler
Dövizler / MS
MS: Morgan Stanley

159.91 USD 0.70 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MS fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 158.12 ve Yüksek fiyatı olarak 161.08 aralığında işlem gördü.

Morgan Stanley hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
158.12 161.08
Yıllık aralık
94.34 161.08
Önceki kapanış
159.21
Açılış
159.28
Satış
159.91
Alış
160.21
Düşük
158.12
Yüksek
161.08
Hacim
10.717 K
Günlük değişim
0.44%
Aylık değişim
7.68%
6 aylık değişim
37.87%
Yıllık değişim
53.49%
21 Eylül, Pazar