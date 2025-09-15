통화 / MS
MS: Morgan Stanley
160.72 USD 1.51 (0.95%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MS 환율이 오늘 0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 158.12이고 고가는 161.08이었습니다.
Morgan Stanley 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MS News
- Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- BAC Agrees to Buy Santander's 100M Euro Real Estate Portfolio
- 체코슬로바키아 그룹, 30억 유로 규모 IPO 위해 은행 추가
- Fed rate policy is stuck "between a rock and a hard place," Morgan Stanley says
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Chevron Reshapes Portfolio With Singapore Refinery Stake Exit
- Markets Panicked After the Fed Rate Cut. Smart Investors Shouldn't.
- Morgan Stanley (MS) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Exclusive-Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- Demand for Apple’s (AAPL) New iPhone Looks Strong, Says Morgan Stanley - TipRanks.com
- 모건 스탠리, 에너지 및 전력 투자 은행 팀 통합
- Aon Corp price target lowered to $419 by TD Cowen, maintains Buy rating
- Here's How Much a $1000 Investment in Morgan Stanley Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Are Finance Stocks Lagging Allianz (ALIZY) This Year?
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Fed Expected to Cut Rates by 50 Bps, Says Standard Chartered - TipRanks.com
일일 변동 비율
158.12 161.08
년간 변동
94.34 161.08
- 이전 종가
- 159.21
- 시가
- 159.28
- Bid
- 160.72
- Ask
- 161.02
- 저가
- 158.12
- 고가
- 161.08
- 볼륨
- 6.150 K
- 일일 변동
- 0.95%
- 월 변동
- 8.23%
- 6개월 변동
- 38.56%
- 년간 변동율
- 54.27%
