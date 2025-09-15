KurseKategorien
MS: Morgan Stanley

159.21 USD 1.75 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 157.50 bis zu einem Hoch von 160.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
157.50 160.14
Jahresspanne
94.34 160.14
Vorheriger Schlusskurs
157.46
Eröffnung
158.05
Bid
159.21
Ask
159.51
Tief
157.50
Hoch
160.14
Volumen
7.536 K
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
7.21%
6-Monatsänderung
37.26%
Jahresänderung
52.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K