MS: Morgan Stanley
159.21 USD 1.75 (1.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MS hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 157.50 bis zu einem Hoch von 160.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MS News
Tagesspanne
157.50 160.14
Jahresspanne
94.34 160.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 157.46
- Eröffnung
- 158.05
- Bid
- 159.21
- Ask
- 159.51
- Tief
- 157.50
- Hoch
- 160.14
- Volumen
- 7.536 K
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- 7.21%
- 6-Monatsänderung
- 37.26%
- Jahresänderung
- 52.82%
