MS: Morgan Stanley

159.91 USD 0.70 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MS a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 158.12 et à un maximum de 161.08.

Suivez la dynamique Morgan Stanley. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
158.12 161.08
Range Annuel
94.34 161.08
Clôture Précédente
159.21
Ouverture
159.28
Bid
159.91
Ask
160.21
Plus Bas
158.12
Plus Haut
161.08
Volume
10.717 K
Changement quotidien
0.44%
Changement Mensuel
7.68%
Changement à 6 Mois
37.87%
Changement Annuel
53.49%
20 septembre, samedi