MS: Morgan Stanley
159.91 USD 0.70 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MS a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 158.12 et à un maximum de 161.08.
Suivez la dynamique Morgan Stanley. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MS Nouvelles
Range quotidien
158.12 161.08
Range Annuel
94.34 161.08
- Clôture Précédente
- 159.21
- Ouverture
- 159.28
- Bid
- 159.91
- Ask
- 160.21
- Plus Bas
- 158.12
- Plus Haut
- 161.08
- Volume
- 10.717 K
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 7.68%
- Changement à 6 Mois
- 37.87%
- Changement Annuel
- 53.49%
20 septembre, samedi