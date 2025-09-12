货币 / MS
MS: Morgan Stanley
155.81 USD 0.82 (0.52%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MS汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点155.22和高点157.50进行交易。
关注Morgan Stanley动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MS新闻
- Aon Corp price target lowered to $419 by TD Cowen, maintains Buy rating
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
- 美联储降息“首秀”今晚料落地！市场分歧加剧，美元指数或提前定价？
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- 国际金价屡创新高之际，大摩CIO发布配置转向重磅信号！
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Are Finance Stocks Lagging Allianz (ALIZY) This Year?
- Netskope将IPO价格区间上调至每股17-19美元
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Fed Expected to Cut Rates by 50 Bps, Says Standard Chartered - TipRanks.com
- GS vs. MS: Which Stock Is the Better Value Option?
- 摩根士丹利股价创历史新高，达157.84美元
- Morgan Stanley stock hits all-time high at $157.84
- 空头拥挤与点阵图预期博弈：美元的风险在下沿还是上沿？
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- 这一幕史上就出现过两次！华尔街大空头：美股正处于巨大泡沫之中
- 1 Green Flag for Morgan Stanley Stock Right Now
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- 押注美联储下周降息板上钉钉，黄金周线四连阳，创历史新高逼近3680
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- KKR将从Cinven和CVC收购NewDay的消费信贷组合
- Goldman Stock Touches an All-Time High: Should You Buy It Now?
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
日范围
155.22 157.50
年范围
94.34 158.48
- 前一天收盘价
- 156.63
- 开盘价
- 157.08
- 卖价
- 155.81
- 买价
- 156.11
- 最低价
- 155.22
- 最高价
- 157.50
- 交易量
- 11.261 K
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 4.92%
- 6个月变化
- 34.33%
- 年变化
- 49.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值