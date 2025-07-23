Валюты / MMS
MMS: Maximus Inc
87.75 USD 0.28 (0.32%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MMS за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.07, а максимальная — 88.78.
Следите за динамикой Maximus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MMS
Дневной диапазон
87.07 88.78
Годовой диапазон
63.77 93.73
- Предыдущее закрытие
- 88.03
- Open
- 88.78
- Bid
- 87.75
- Ask
- 88.05
- Low
- 87.07
- High
- 88.78
- Объем
- 946
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- 28.40%
- Годовое изменение
- -5.23%
