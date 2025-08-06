Währungen / MMS
MMS: Maximus Inc
89.16 USD 0.64 (0.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MMS hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.10 bis zu einem Hoch von 89.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maximus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MMS News
Tagesspanne
88.10 89.80
Jahresspanne
63.77 93.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.52
- Eröffnung
- 88.64
- Bid
- 89.16
- Ask
- 89.46
- Tief
- 88.10
- Hoch
- 89.80
- Volumen
- 1.073 K
- Tagesänderung
- 0.72%
- Monatsänderung
- 1.86%
- 6-Monatsänderung
- 30.47%
- Jahresänderung
- -3.70%
