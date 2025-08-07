Devises / MMS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MMS: Maximus Inc
88.99 USD 0.17 (0.19%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MMS a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.59 et à un maximum de 89.73.
Suivez la dynamique Maximus Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMS Nouvelles
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- 5 Stocks With Robust Sales Growth to Overcome Macro Challenges
- Here's Why Maximus Stock Is a Great Pick for Your Portfolio
- Is Experian (EXPGY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- Maximus expands stock buyback program to $400 million
- Here's Why TransUnion Stock Is a Great Pick Right Now
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Warren Michael J. buys Maximus shares worth $1236
- Rajan Gayathri of Maximus buys shares worth $3630
- Here's Why Interpublic Group Stock Is a Great Pick At Present
- Reasons Why You Should Retain Rollins Stock in Your Portfolio Now
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Reasons to Retain Charles River Stock in Your Portfolio for Now
- Inspired by Pepe - Ethereum L2 Layer Brett Hits $700K In Presale
- Is Futu Holdings (FUTU) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- McEwen Inc. grants stock options to executives under 2024 equity plan
- Maximus (MMS) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Maximus' Q3 Earnings Beat Estimates, Stock Rallies 4%
- Is Maximus (MMS) Stock Undervalued Right Now?
- Earnings call transcript: Maximus Inc. beats Q3 2025 earnings expectations
- Maximus (MMS) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Maximus (MMS) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Maximus Q3 FY25 slides: Record EPS drives third consecutive guidance raise
Range quotidien
88.59 89.73
Range Annuel
63.77 93.73
- Clôture Précédente
- 89.16
- Ouverture
- 89.43
- Bid
- 88.99
- Ask
- 89.29
- Plus Bas
- 88.59
- Plus Haut
- 89.73
- Volume
- 1.117 K
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 1.67%
- Changement à 6 Mois
- 30.22%
- Changement Annuel
- -3.89%
20 septembre, samedi