MMS: Maximus Inc

88.99 USD 0.17 (0.19%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MMS a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.59 et à un maximum de 89.73.

Suivez la dynamique Maximus Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
88.59 89.73
Range Annuel
63.77 93.73
Clôture Précédente
89.16
Ouverture
89.43
Bid
88.99
Ask
89.29
Plus Bas
88.59
Plus Haut
89.73
Volume
1.117 K
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
1.67%
Changement à 6 Mois
30.22%
Changement Annuel
-3.89%
20 septembre, samedi