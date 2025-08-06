Divisas / MMS
MMS: Maximus Inc
88.52 USD 0.77 (0.88%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MMS de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.85, mientras que el máximo ha alcanzado 89.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Maximus Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
87.85 89.83
Rango anual
63.77 93.73
- Cierres anteriores
- 87.75
- Open
- 87.85
- Bid
- 88.52
- Ask
- 88.82
- Low
- 87.85
- High
- 89.83
- Volumen
- 1.070 K
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- 1.13%
- Cambio a 6 meses
- 29.53%
- Cambio anual
- -4.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B