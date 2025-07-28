货币 / MMS
MMS: Maximus Inc
88.97 USD 1.22 (1.39%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MMS汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点87.85和高点89.11进行交易。
关注Maximus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MMS新闻
- Is Experian (EXPGY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Here's Why You Should Retain Fiserv Stock in Your Portfolio Now
- Maximus expands stock buyback program to $400 million
- Here's Why TransUnion Stock Is a Great Pick Right Now
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Warren Michael J. buys Maximus shares worth $1236
- Rajan Gayathri of Maximus buys shares worth $3630
- Here's Why Interpublic Group Stock Is a Great Pick At Present
- Reasons Why You Should Retain Rollins Stock in Your Portfolio Now
- Reasons to Retain Trane Technologies Stock in Your Portfolio Now
- Reasons to Retain Charles River Stock in Your Portfolio for Now
- Inspired by Pepe - Ethereum L2 Layer Brett Hits $700K In Presale
- Is Futu Holdings (FUTU) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- McEwen Inc. grants stock options to executives under 2024 equity plan
- Maximus (MMS) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Maximus' Q3 Earnings Beat Estimates, Stock Rallies 4%
- Is Maximus (MMS) Stock Undervalued Right Now?
- Earnings call transcript: Maximus Inc. beats Q3 2025 earnings expectations
- Maximus (MMS) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Maximus (MMS) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Maximus Q3 FY25 slides: Record EPS drives third consecutive guidance raise
- Gear Up for Maximus (MMS) Q3 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Geo Group (GEO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Maximus secures $77 million Air Force cybersecurity contract
日范围
87.85 89.11
年范围
63.77 93.73
- 前一天收盘价
- 87.75
- 开盘价
- 87.85
- 卖价
- 88.97
- 买价
- 89.27
- 最低价
- 87.85
- 最高价
- 89.11
- 交易量
- 307
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 1.65%
- 6个月变化
- 30.19%
- 年变化
- -3.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值