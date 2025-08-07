통화 / MMS
MMS: Maximus Inc
88.99 USD 0.17 (0.19%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MMS 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 88.59이고 고가는 89.73이었습니다.
Maximus Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MMS News
일일 변동 비율
88.59 89.73
년간 변동
63.77 93.73
- 이전 종가
- 89.16
- 시가
- 89.43
- Bid
- 88.99
- Ask
- 89.29
- 저가
- 88.59
- 고가
- 89.73
- 볼륨
- 1.117 K
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- 1.67%
- 6개월 변동
- 30.22%
- 년간 변동율
- -3.89%
