Валюты / MBUU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MBUU: Malibu Boats Inc
33.47 USD 0.17 (0.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBUU за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.11, а максимальная — 34.12.
Следите за динамикой Malibu Boats Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBUU
- Malibu Boats signs six-year partnership with watersports federation
- Green Dot and Malibu Boats have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Malibu Boats (MBUU)
- DA Davidson lowers Malibu Boats stock price target on marine industry caution
- Company News for Aug 29, 2025
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Malibu Boats, Inc. (MBUU) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Malibu Boats Inc earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Malibu Boats Q4 2025 misses EPS forecast, stock tumbles
- Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings Miss Estimates
- Malibu Boats shares drop 6% as fiscal 2026 guidance disappoints investors
- Malibu Boats Q4 2025 slides: Strong quarter finish amid challenging fiscal year
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gear Up for Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Malibu Boats: This Rough Ride Could Get Rougher (NASDAQ:MBUU)
- BUUU Group completes $6 million IPO on NASDAQ
- BUUU Group begins trading on Nasdaq at $4 per share
- BUUU Group prices $6 million IPO, to list on NASDAQ
- PLBY Group, Inc. (PLBY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Yeti (YETI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Stifel raises Badger Meter stock price target to $233 on AMI demand
Дневной диапазон
33.11 34.12
Годовой диапазон
24.43 47.30
- Предыдущее закрытие
- 33.30
- Open
- 33.35
- Bid
- 33.47
- Ask
- 33.77
- Low
- 33.11
- High
- 34.12
- Объем
- 426
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 3.05%
- 6-месячное изменение
- 9.45%
- Годовое изменение
- -12.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.