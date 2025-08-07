Währungen / MBUU
MBUU: Malibu Boats Inc
32.38 USD 1.00 (3.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBUU hat sich für heute um -3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.38 bis zu einem Hoch von 33.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Malibu Boats Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.38 33.23
Jahresspanne
24.43 47.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.38
- Eröffnung
- 33.16
- Bid
- 32.38
- Ask
- 32.68
- Tief
- 32.38
- Hoch
- 33.23
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- -3.00%
- Monatsänderung
- -0.31%
- 6-Monatsänderung
- 5.89%
- Jahresänderung
- -15.68%
