Devises / MBUU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MBUU: Malibu Boats Inc
32.08 USD 1.30 (3.89%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MBUU a changé de -3.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.03 et à un maximum de 33.23.
Suivez la dynamique Malibu Boats Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBUU Nouvelles
- Malibu Boats signs six-year partnership with watersports federation
- Green Dot and Malibu Boats have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Malibu Boats (MBUU)
- DA Davidson lowers Malibu Boats stock price target on marine industry caution
- Company News for Aug 29, 2025
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Malibu Boats, Inc. (MBUU) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Malibu Boats Inc earnings missed by $0.07, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Malibu Boats Q4 2025 misses EPS forecast, stock tumbles
- Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings Miss Estimates
- Malibu Boats shares drop 6% as fiscal 2026 guidance disappoints investors
- Malibu Boats Q4 2025 slides: Strong quarter finish amid challenging fiscal year
- Dell, Marvell, Autodesk, and more set to report earnings Thursday
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Gear Up for Malibu Boats (MBUU) Q4 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Malibu Boats: This Rough Ride Could Get Rougher (NASDAQ:MBUU)
- BUUU Group completes $6 million IPO on NASDAQ
- BUUU Group begins trading on Nasdaq at $4 per share
- BUUU Group prices $6 million IPO, to list on NASDAQ
- PLBY Group, Inc. (PLBY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Yeti (YETI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Stifel raises Badger Meter stock price target to $233 on AMI demand
Range quotidien
32.03 33.23
Range Annuel
24.43 47.30
- Clôture Précédente
- 33.38
- Ouverture
- 33.16
- Bid
- 32.08
- Ask
- 32.38
- Plus Bas
- 32.03
- Plus Haut
- 33.23
- Volume
- 564
- Changement quotidien
- -3.89%
- Changement Mensuel
- -1.23%
- Changement à 6 Mois
- 4.91%
- Changement Annuel
- -16.46%
20 septembre, samedi