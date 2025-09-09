КотировкиРазделы
Валюты / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation

120.47 USD 1.26 (1.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LRCX за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.67, а максимальная — 120.92.

Следите за динамикой Lam Research Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
118.67 120.92
Годовой диапазон
56.32 120.92
Предыдущее закрытие
119.21
Open
119.91
Bid
120.47
Ask
120.77
Low
118.67
High
120.92
Объем
20.748 K
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
25.80%
6-месячное изменение
67.37%
Годовое изменение
47.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.