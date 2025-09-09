Валюты / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
120.47 USD 1.26 (1.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LRCX за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.67, а максимальная — 120.92.
Следите за динамикой Lam Research Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
118.67 120.92
Годовой диапазон
56.32 120.92
- Предыдущее закрытие
- 119.21
- Open
- 119.91
- Bid
- 120.47
- Ask
- 120.77
- Low
- 118.67
- High
- 120.92
- Объем
- 20.748 K
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 25.80%
- 6-месячное изменение
- 67.37%
- Годовое изменение
- 47.24%
