LRCX: Lam Research Corporation

126.32 USD 4.42 (3.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LRCX hat sich für heute um 3.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.04 bis zu einem Hoch von 128.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lam Research Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
125.04 128.69
Jahresspanne
56.32 128.69
Vorheriger Schlusskurs
121.90
Eröffnung
126.58
Bid
126.32
Ask
126.62
Tief
125.04
Hoch
128.69
Volumen
30.372 K
Tagesänderung
3.63%
Monatsänderung
31.91%
6-Monatsänderung
75.49%
Jahresänderung
54.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K