Währungen / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
126.32 USD 4.42 (3.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LRCX hat sich für heute um 3.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.04 bis zu einem Hoch von 128.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lam Research Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
125.04 128.69
Jahresspanne
56.32 128.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 121.90
- Eröffnung
- 126.58
- Bid
- 126.32
- Ask
- 126.62
- Tief
- 125.04
- Hoch
- 128.69
- Volumen
- 30.372 K
- Tagesänderung
- 3.63%
- Monatsänderung
- 31.91%
- 6-Monatsänderung
- 75.49%
- Jahresänderung
- 54.39%
