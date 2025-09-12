Valute / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
126.92 USD 0.60 (0.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LRCX ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 125.00 e ad un massimo di 127.80.
Segui le dinamiche di Lam Research Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
125.00 127.80
Intervallo Annuale
56.32 128.69
- Chiusura Precedente
- 126.32
- Apertura
- 126.35
- Bid
- 126.92
- Ask
- 127.22
- Minimo
- 125.00
- Massimo
- 127.80
- Volume
- 22.196 K
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 32.54%
- Variazione Semestrale
- 76.33%
- Variazione Annuale
- 55.12%
20 settembre, sabato