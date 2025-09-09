货币 / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
120.47 USD 1.26 (1.06%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LRCX汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点118.67和高点120.92进行交易。
关注Lam Research Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LRCX新闻
日范围
118.67 120.92
年范围
56.32 120.92
- 前一天收盘价
- 119.21
- 开盘价
- 119.91
- 卖价
- 120.47
- 买价
- 120.77
- 最低价
- 118.67
- 最高价
- 120.92
- 交易量
- 20.748 K
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- 25.80%
- 6个月变化
- 67.37%
- 年变化
- 47.24%
