LRCX: Lam Research Corporation

126.92 USD 0.60 (0.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LRCX a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.00 et à un maximum de 127.80.

Suivez la dynamique Lam Research Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
125.00 127.80
Range Annuel
56.32 128.69
Clôture Précédente
126.32
Ouverture
126.35
Bid
126.92
Ask
127.22
Plus Bas
125.00
Plus Haut
127.80
Volume
22.196 K
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
32.54%
Changement à 6 Mois
76.33%
Changement Annuel
55.12%
20 septembre, samedi