LRCX: Lam Research Corporation
126.92 USD 0.60 (0.47%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LRCX a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.00 et à un maximum de 127.80.
Suivez la dynamique Lam Research Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LRCX Nouvelles
Range quotidien
125.00 127.80
Range Annuel
56.32 128.69
- Clôture Précédente
- 126.32
- Ouverture
- 126.35
- Bid
- 126.92
- Ask
- 127.22
- Plus Bas
- 125.00
- Plus Haut
- 127.80
- Volume
- 22.196 K
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 32.54%
- Changement à 6 Mois
- 76.33%
- Changement Annuel
- 55.12%
20 septembre, samedi