통화 / LRCX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LRCX: Lam Research Corporation
127.47 USD 1.15 (0.91%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LRCX 환율이 오늘 0.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 125.00이고 고가는 127.80이었습니다.
Lam Research Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRCX News
- LRCX Bets on TEOS 3D: Will it Strengthen Packaging Leadership?
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Why Lam Research Stock Easily Topped the Market on Thursday
- AMAT's Advanced DRAM Gains Traction: Will it Sustain its Momentum?
- 인텔-Nvidia 협약, 이 주식들에게 불리한 영향
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- 램리서치, 사상 최고치인 126.74달러 기록
- Lam Research stock hits all-time high at 126.74 USD
- 엔비디아, 인텔에 50억 달러 투자…반도체주 일제히 상승
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- Lam Research (LRCX) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- TDV: Technology Dashboard For September
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Rambus (RMBS) Surges 14.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Lam Research vs. Micron: Which Semiconductor Stock Is the Better Bet?
- 미즈호, 중국 경쟁 위험으로 어플라이드 머티어리얼즈 등급 하향
- Mizuho downgrades Applied Materials on China competition risks
- 뉴욕 3대지수, 모두 최고치 갱신…고용•인플레이션 둔화, 반도체와 AI 업종은 실적 장세 지속 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
일일 변동 비율
125.00 127.80
년간 변동
56.32 128.69
- 이전 종가
- 126.32
- 시가
- 126.35
- Bid
- 127.47
- Ask
- 127.77
- 저가
- 125.00
- 고가
- 127.80
- 볼륨
- 15.337 K
- 일일 변동
- 0.91%
- 월 변동
- 33.11%
- 6개월 변동
- 77.09%
- 년간 변동율
- 55.79%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K