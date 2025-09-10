Moedas / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
121.90 USD 1.43 (1.19%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LRCX para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 119.51 e o mais alto foi 123.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Lam Research Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
119.51 123.28
Faixa anual
56.32 123.28
- Fechamento anterior
- 120.47
- Open
- 121.00
- Bid
- 121.90
- Ask
- 122.20
- Low
- 119.51
- High
- 123.28
- Volume
- 25.926 K
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- 27.30%
- Mudança de 6 meses
- 69.35%
- Mudança anual
- 48.99%
