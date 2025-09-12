FiyatlarBölümler
Dövizler / LRCX
Geri dön - Hisse senetleri

LRCX: Lam Research Corporation

126.92 USD 0.60 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LRCX fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.00 ve Yüksek fiyatı olarak 127.80 aralığında işlem gördü.

Lam Research Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LRCX haberleri

Günlük aralık
125.00 127.80
Yıllık aralık
56.32 128.69
Önceki kapanış
126.32
Açılış
126.35
Satış
126.92
Alış
127.22
Düşük
125.00
Yüksek
127.80
Hacim
22.196 K
Günlük değişim
0.47%
Aylık değişim
32.54%
6 aylık değişim
76.33%
Yıllık değişim
55.12%
21 Eylül, Pazar