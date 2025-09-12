Dövizler / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
126.92 USD 0.60 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LRCX fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.00 ve Yüksek fiyatı olarak 127.80 aralığında işlem gördü.
Lam Research Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LRCX haberleri
Günlük aralık
125.00 127.80
Yıllık aralık
56.32 128.69
- Önceki kapanış
- 126.32
- Açılış
- 126.35
- Satış
- 126.92
- Alış
- 127.22
- Düşük
- 125.00
- Yüksek
- 127.80
- Hacim
- 22.196 K
- Günlük değişim
- 0.47%
- Aylık değişim
- 32.54%
- 6 aylık değişim
- 76.33%
- Yıllık değişim
- 55.12%
21 Eylül, Pazar