通貨 / LRCX
LRCX: Lam Research Corporation
126.32 USD 4.42 (3.63%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LRCXの今日の為替レートは、3.63%変化しました。日中、通貨は1あたり125.04の安値と128.69の高値で取引されました。
Lam Research Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRCX News
- AMAT's Advanced DRAM Gains Traction: Will it Sustain its Momentum?
- インテルとNvidiaの提携、これらの銘柄に打撃
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- ラムリサーチ株価、126.74ドルで史上最高値を記録
- Lam Research stock hits all-time high at 126.74 USD
- NvidiaがIntelに50億ドルを投資、半導体メーカーの株価が広範に上昇
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- ASYS' Cost Reduction Initiatives: Can it Drive Margin Expansion?
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- Lam Research (LRCX) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- TDV: Technology Dashboard For September
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Rambus (RMBS) Surges 14.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Lam Research vs. Micron: Which Semiconductor Stock Is the Better Bet?
- みずほ、中国競争リスクでアプライド・マテリアルズを格下げ
- Mizuho downgrades Applied Materials on China competition risks
- みずほ、市場シェア懸念でアプライド・マテリアルズを「中立」に格下げ
- Mizuho downgrades Applied Materials stock to Neutral on market share concerns
- Why Lam Research Rallied Today
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
1日のレンジ
125.04 128.69
1年のレンジ
56.32 128.69
- 以前の終値
- 121.90
- 始値
- 126.58
- 買値
- 126.32
- 買値
- 126.62
- 安値
- 125.04
- 高値
- 128.69
- 出来高
- 30.372 K
- 1日の変化
- 3.63%
- 1ヶ月の変化
- 31.91%
- 6ヶ月の変化
- 75.49%
- 1年の変化
- 54.39%
