クォートセクション
通貨 / LRCX
株に戻る

LRCX: Lam Research Corporation

126.32 USD 4.42 (3.63%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LRCXの今日の為替レートは、3.63%変化しました。日中、通貨は1あたり125.04の安値と128.69の高値で取引されました。

Lam Research Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LRCX News

1日のレンジ
125.04 128.69
1年のレンジ
56.32 128.69
以前の終値
121.90
始値
126.58
買値
126.32
買値
126.62
安値
125.04
高値
128.69
出来高
30.372 K
1日の変化
3.63%
1ヶ月の変化
31.91%
6ヶ月の変化
75.49%
1年の変化
54.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K