LRCX: Lam Research Corporation

121.90 USD 1.43 (1.19%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LRCX de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.51, mientras que el máximo ha alcanzado 123.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Lam Research Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
119.51 123.28
Rango anual
56.32 123.28
Cierres anteriores
120.47
Open
121.00
Bid
121.90
Ask
122.20
Low
119.51
High
123.28
Volumen
25.926 K
Cambio diario
1.19%
Cambio mensual
27.30%
Cambio a 6 meses
69.35%
Cambio anual
48.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B