LIN
LIN: Linde plc
471.47 USD 5.26 (1.10%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIN за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 470.90, а максимальная — 478.43.
Следите за динамикой Linde plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
470.90 478.43
Годовой диапазон
408.69 487.50
- Предыдущее закрытие
- 476.73
- Open
- 476.44
- Bid
- 471.47
- Ask
- 471.77
- Low
- 470.90
- High
- 478.43
- Объем
- 2.660 K
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- 1.99%
- Годовое изменение
- -1.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.