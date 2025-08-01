货币 / LIN
LIN: Linde plc
471.47 USD 5.26 (1.10%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LIN汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点470.90和高点478.43进行交易。
关注Linde plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LIN新闻
日范围
470.90 478.43
年范围
408.69 487.50
- 前一天收盘价
- 476.73
- 开盘价
- 476.44
- 卖价
- 471.47
- 买价
- 471.77
- 最低价
- 470.90
- 最高价
- 478.43
- 交易量
- 2.660 K
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- -1.19%
- 6个月变化
- 1.99%
- 年变化
- -1.15%
