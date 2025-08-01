通貨 / LIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LIN: Linde plc
476.00 USD 3.86 (0.80%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LINの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり471.29の安値と479.94の高値で取引されました。
Linde plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIN News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Roche, Linde, Disney and Vaso
- Top Analyst Reports for Roche, Linde & Walt Disney
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- Air Products and Chemicals: Returning To A Purified Industrial Gases Business
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Cisco and Linde
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Cisco & Linde
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Linde seen as defensive pick amid muted demand, as per UBS
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- BNY Mellon Global Stock Fund Q2 2025 Commentary
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Linde Q2 2025 Earnings: Resilient Growth In A Challenging Environment (NASDAQ:LIN)
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- Linde Q2 EPS Up 6%
- Linde stock price target maintained at $516 by BMO Capital on pricing strength
- ClearBridge Large Cap Growth Strategy Q2 2025 Portfolio Positioning
- Linde stock price target raised to $523 by BofA on strong Q2 results
- Linde stock price target raised to $475 from $470 at JPMorgan on pricing strength
- Linde stock price target raised to $518 from $517 at Bernstein
- Linde plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LIN)
- Linde plc (LIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
471.29 479.94
1年のレンジ
408.69 487.50
- 以前の終値
- 479.86
- 始値
- 478.74
- 買値
- 476.00
- 買値
- 476.30
- 安値
- 471.29
- 高値
- 479.94
- 出来高
- 3.035 K
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- -0.25%
- 6ヶ月の変化
- 2.97%
- 1年の変化
- -0.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K