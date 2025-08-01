Devises / LIN
LIN: Linde plc
479.01 USD 3.01 (0.63%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIN a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 474.00 et à un maximum de 480.88.
Suivez la dynamique Linde plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
474.00 480.88
Range Annuel
408.69 487.50
- Clôture Précédente
- 476.00
- Ouverture
- 478.07
- Bid
- 479.01
- Ask
- 479.31
- Plus Bas
- 474.00
- Plus Haut
- 480.88
- Volume
- 2.939 K
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 0.39%
- Changement à 6 Mois
- 3.62%
- Changement Annuel
- 0.43%
20 septembre, samedi