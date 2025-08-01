CotationsSections
LIN: Linde plc

479.01 USD 3.01 (0.63%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LIN a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 474.00 et à un maximum de 480.88.

Suivez la dynamique Linde plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
474.00 480.88
Range Annuel
408.69 487.50
Clôture Précédente
476.00
Ouverture
478.07
Bid
479.01
Ask
479.31
Plus Bas
474.00
Plus Haut
480.88
Volume
2.939 K
Changement quotidien
0.63%
Changement Mensuel
0.39%
Changement à 6 Mois
3.62%
Changement Annuel
0.43%
20 septembre, samedi