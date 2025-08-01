Moedas / LIN
LIN: Linde plc
479.86 USD 8.39 (1.78%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LIN para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 472.01 e o mais alto foi 481.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Linde plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
472.01 481.38
Faixa anual
408.69 487.50
- Fechamento anterior
- 471.47
- Open
- 474.08
- Bid
- 479.86
- Ask
- 480.16
- Low
- 472.01
- High
- 481.38
- Volume
- 3.403 K
- Mudança diária
- 1.78%
- Mudança mensal
- 0.56%
- Mudança de 6 meses
- 3.80%
- Mudança anual
- 0.61%
