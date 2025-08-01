KurseKategorien
LIN: Linde plc

476.00 USD 3.86 (0.80%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIN hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 471.29 bis zu einem Hoch von 479.94 gehandelt.

Der Wechselkurs von LIN hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 471.29 bis zu einem Hoch von 479.94 gehandelt.

Tagesspanne
471.29 479.94
Jahresspanne
408.69 487.50
Vorheriger Schlusskurs
479.86
Eröffnung
478.74
Bid
476.00
Ask
476.30
Tief
471.29
Hoch
479.94
Volumen
3.035 K
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
-0.25%
6-Monatsänderung
2.97%
Jahresänderung
-0.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K