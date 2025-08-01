Währungen / LIN
LIN: Linde plc
476.00 USD 3.86 (0.80%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIN hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 471.29 bis zu einem Hoch von 479.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Linde plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
471.29 479.94
Jahresspanne
408.69 487.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 479.86
- Eröffnung
- 478.74
- Bid
- 476.00
- Ask
- 476.30
- Tief
- 471.29
- Hoch
- 479.94
- Volumen
- 3.035 K
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- -0.25%
- 6-Monatsänderung
- 2.97%
- Jahresänderung
- -0.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K