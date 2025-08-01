통화 / LIN
LIN: Linde plc
478.91 USD 2.91 (0.61%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LIN 환율이 오늘 0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 474.00이고 고가는 479.67이었습니다.
Linde plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
474.00 479.67
년간 변동
408.69 487.50
- 이전 종가
- 476.00
- 시가
- 478.07
- Bid
- 478.91
- Ask
- 479.21
- 저가
- 474.00
- 고가
- 479.67
- 볼륨
- 1.418 K
- 일일 변동
- 0.61%
- 월 변동
- 0.36%
- 6개월 변동
- 3.60%
- 년간 변동율
- 0.41%
