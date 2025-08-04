FiyatlarBölümler
LIN: Linde plc

479.01 USD 3.01 (0.63%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LIN fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 474.00 ve Yüksek fiyatı olarak 480.88 aralığında işlem gördü.

Linde plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
474.00 480.88
Yıllık aralık
408.69 487.50
Önceki kapanış
476.00
Açılış
478.07
Satış
479.01
Alış
479.31
Düşük
474.00
Yüksek
480.88
Hacim
2.939 K
Günlük değişim
0.63%
Aylık değişim
0.39%
6 aylık değişim
3.62%
Yıllık değişim
0.43%
