Dövizler / LIN
LIN: Linde plc
479.01 USD 3.01 (0.63%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIN fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 474.00 ve Yüksek fiyatı olarak 480.88 aralığında işlem gördü.
Linde plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
474.00 480.88
Yıllık aralık
408.69 487.50
- Önceki kapanış
- 476.00
- Açılış
- 478.07
- Satış
- 479.01
- Alış
- 479.31
- Düşük
- 474.00
- Yüksek
- 480.88
- Hacim
- 2.939 K
- Günlük değişim
- 0.63%
- Aylık değişim
- 0.39%
- 6 aylık değişim
- 3.62%
- Yıllık değişim
- 0.43%
21 Eylül, Pazar