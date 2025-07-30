Валюты / LAD
LAD: Lithia Motors Inc
332.43 USD 2.05 (0.62%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LAD за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 327.65, а максимальная — 333.87.
Следите за динамикой Lithia Motors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
327.65 333.87
Годовой диапазон
262.10 405.68
- Предыдущее закрытие
- 330.38
- Open
- 332.47
- Bid
- 332.43
- Ask
- 332.73
- Low
- 327.65
- High
- 333.87
- Объем
- 181
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- 14.23%
- Годовое изменение
- 5.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.