FiyatlarBölümler
Dövizler / LAD
Geri dön - Hisse senetleri

LAD: Lithia Motors Inc

332.47 USD 4.95 (1.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LAD fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 330.39 ve Yüksek fiyatı olarak 339.94 aralığında işlem gördü.

Lithia Motors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LAD haberleri

Günlük aralık
330.39 339.94
Yıllık aralık
262.10 405.68
Önceki kapanış
337.42
Açılış
339.94
Satış
332.47
Alış
332.77
Düşük
330.39
Yüksek
339.94
Hacim
220
Günlük değişim
-1.47%
Aylık değişim
-0.02%
6 aylık değişim
14.24%
Yıllık değişim
5.13%
21 Eylül, Pazar