LAD: Lithia Motors Inc
337.42 USD 3.80 (1.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LAD hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 333.86 bis zu einem Hoch von 341.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lithia Motors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
333.86 341.75
Jahresspanne
262.10 405.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 333.62
- Eröffnung
- 335.60
- Bid
- 337.42
- Ask
- 337.72
- Tief
- 333.86
- Hoch
- 341.75
- Volumen
- 206
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 1.46%
- 6-Monatsänderung
- 15.94%
- Jahresänderung
- 6.70%
