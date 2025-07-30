货币 / LAD
LAD: Lithia Motors Inc
332.43 USD 2.05 (0.62%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LAD汇率已更改0.62%。当日，交易品种以低点327.65和高点333.87进行交易。
关注Lithia Motors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LAD新闻
日范围
327.65 333.87
年范围
262.10 405.68
- 前一天收盘价
- 330.38
- 开盘价
- 332.47
- 卖价
- 332.43
- 买价
- 332.73
- 最低价
- 327.65
- 最高价
- 333.87
- 交易量
- 181
- 日变化
- 0.62%
- 月变化
- -0.04%
- 6个月变化
- 14.23%
- 年变化
- 5.12%
