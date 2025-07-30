Divisas / LAD
LAD: Lithia Motors Inc
333.62 USD 1.19 (0.36%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LAD de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 330.91, mientras que el máximo ha alcanzado 341.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lithia Motors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
330.91 341.23
Rango anual
262.10 405.68
- Cierres anteriores
- 332.43
- Open
- 334.56
- Bid
- 333.62
- Ask
- 333.92
- Low
- 330.91
- High
- 341.23
- Volumen
- 299
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 0.32%
- Cambio a 6 meses
- 14.63%
- Cambio anual
- 5.50%
