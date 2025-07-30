통화 / LAD
LAD: Lithia Motors Inc
332.47 USD 4.95 (1.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LAD 환율이 오늘 -1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 330.39이고 고가는 339.94이었습니다.
Lithia Motors Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
330.39 339.94
년간 변동
262.10 405.68
- 이전 종가
- 337.42
- 시가
- 339.94
- Bid
- 332.47
- Ask
- 332.77
- 저가
- 330.39
- 고가
- 339.94
- 볼륨
- 220
- 일일 변동
- -1.47%
- 월 변동
- -0.02%
- 6개월 변동
- 14.24%
- 년간 변동율
- 5.13%
