Moedas / LAD
LAD: Lithia Motors Inc
335.70 USD 2.08 (0.62%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LAD para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 333.86 e o mais alto foi 337.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Lithia Motors Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LAD Notícias
Faixa diária
333.86 337.05
Faixa anual
262.10 405.68
- Fechamento anterior
- 333.62
- Open
- 335.60
- Bid
- 335.70
- Ask
- 336.00
- Low
- 333.86
- High
- 337.05
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- 15.35%
- Mudança anual
- 6.15%
