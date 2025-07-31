Валюты / JLL
JLL: Jones Lang LaSalle Incorporated
311.57 USD 2.05 (0.65%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JLL за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 309.26, а максимальная — 315.08.
Следите за динамикой Jones Lang LaSalle Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
309.26 315.08
Годовой диапазон
194.36 316.79
- Предыдущее закрытие
- 313.62
- Open
- 315.08
- Bid
- 311.57
- Ask
- 311.87
- Low
- 309.26
- High
- 315.08
- Объем
- 629
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 5.56%
- 6-месячное изменение
- 26.14%
- Годовое изменение
- 16.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.