Währungen / JLL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JLL: Jones Lang LaSalle Incorporated
319.76 USD 2.95 (0.93%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JLL hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 317.00 bis zu einem Hoch von 321.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jones Lang LaSalle Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JLL News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- JLL-Aktie erreicht neues Allzeithoch bei 316,89 US-Dollar
- JLL stock hits all-time high at $316.89
- Here's Why Jones Lang LaSalle (JLL) is a Strong Growth Stock
- What are the main themes in global real estate right now?
- Jones Lang LaSalle: Expect Accelerated Buybacks And Leasing Turnaround (NYSE:JLL)
- JLL stock hits all-time high at 311.34 USD
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Jones Lang LaSalle (JLL) is a Strong Growth Stock
- JLL stock hits all-time high at 300.0 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights CBRE Group, Jones Lang LaSalle and Newmark Group
- 3 Real Estate Operations Stocks Poised to Escape Industry Woes
- Jones Lang Stock Gains 28.1% in 3 Months: Will It Continue to Rise?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Seaport Entertainment Group to sell NYC property for $150.5 million
- Jones Lang Unveils AI Capabilities for Building Operations
- JLL stock hits all-time high at 288.78 USD
- Jones Lang Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Jones Lang LaSalle stock price target raised to $369 by Raymond James
- Jones Lang LaSalle (JLL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Jones Lang LaSalle Stock?
- Jones Lang LaSalle (JLL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- JLL beats quarterly expectations with 10% revenue growth
- JLL Q2 2025 presentation slides: tech investments and segment strength drive strategy
Tagesspanne
317.00 321.30
Jahresspanne
194.36 322.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 316.81
- Eröffnung
- 317.00
- Bid
- 319.76
- Ask
- 320.06
- Tief
- 317.00
- Hoch
- 321.30
- Volumen
- 514
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 8.33%
- 6-Monatsänderung
- 29.46%
- Jahresänderung
- 19.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K