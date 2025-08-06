KurseKategorien
JLL: Jones Lang LaSalle Incorporated

319.76 USD 2.95 (0.93%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JLL hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 317.00 bis zu einem Hoch von 321.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jones Lang LaSalle Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
317.00 321.30
Jahresspanne
194.36 322.36
Vorheriger Schlusskurs
316.81
Eröffnung
317.00
Bid
319.76
Ask
320.06
Tief
317.00
Hoch
321.30
Volumen
514
Tagesänderung
0.93%
Monatsänderung
8.33%
6-Monatsänderung
29.46%
Jahresänderung
19.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K