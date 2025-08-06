FiyatlarBölümler
Dövizler / JLL
Geri dön - Hisse senetleri

JLL: Jones Lang LaSalle Incorporated

318.61 USD 1.15 (0.36%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JLL fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 315.93 ve Yüksek fiyatı olarak 320.69 aralığında işlem gördü.

Jones Lang LaSalle Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JLL haberleri

Günlük aralık
315.93 320.69
Yıllık aralık
194.36 322.36
Önceki kapanış
319.76
Açılış
320.69
Satış
318.61
Alış
318.91
Düşük
315.93
Yüksek
320.69
Hacim
615
Günlük değişim
-0.36%
Aylık değişim
7.94%
6 aylık değişim
28.99%
Yıllık değişim
19.37%
21 Eylül, Pazar