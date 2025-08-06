Dövizler / JLL
JLL: Jones Lang LaSalle Incorporated
318.61 USD 1.15 (0.36%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JLL fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 315.93 ve Yüksek fiyatı olarak 320.69 aralığında işlem gördü.
Jones Lang LaSalle Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
315.93 320.69
Yıllık aralık
194.36 322.36
- Önceki kapanış
- 319.76
- Açılış
- 320.69
- Satış
- 318.61
- Alış
- 318.91
- Düşük
- 315.93
- Yüksek
- 320.69
- Hacim
- 615
- Günlük değişim
- -0.36%
- Aylık değişim
- 7.94%
- 6 aylık değişim
- 28.99%
- Yıllık değişim
- 19.37%
21 Eylül, Pazar