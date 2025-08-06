통화 / JLL
JLL: Jones Lang LaSalle Incorporated
318.61 USD 1.15 (0.36%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JLL 환율이 오늘 -0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 315.93이고 고가는 320.69이었습니다.
Jones Lang LaSalle Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
315.93 320.69
년간 변동
194.36 322.36
- 이전 종가
- 319.76
- 시가
- 320.69
- Bid
- 318.61
- Ask
- 318.91
- 저가
- 315.93
- 고가
- 320.69
- 볼륨
- 615
- 일일 변동
- -0.36%
- 월 변동
- 7.94%
- 6개월 변동
- 28.99%
- 년간 변동율
- 19.37%
