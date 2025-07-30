Валюты / IDA
IDA: IDACORP Inc
124.51 USD 1.10 (0.88%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDA за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.51, а максимальная — 126.09.
Следите за динамикой IDACORP Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
124.51 126.09
Годовой диапазон
99.86 128.40
- Предыдущее закрытие
- 125.61
- Open
- 125.38
- Bid
- 124.51
- Ask
- 124.81
- Low
- 124.51
- High
- 126.09
- Объем
- 884
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 7.31%
- Годовое изменение
- 20.92%
