FiyatlarBölümler
Dövizler / IDA
Geri dön - Hisse senetleri

IDA: IDACORP Inc

125.66 USD 0.03 (0.02%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IDA fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.49 ve Yüksek fiyatı olarak 126.44 aralığında işlem gördü.

IDACORP Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDA haberleri

Günlük aralık
125.49 126.44
Yıllık aralık
99.86 128.40
Önceki kapanış
125.63
Açılış
125.49
Satış
125.66
Alış
125.96
Düşük
125.49
Yüksek
126.44
Hacim
426
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
0.83%
6 aylık değişim
8.30%
Yıllık değişim
22.04%
21 Eylül, Pazar