Dövizler / IDA
IDA: IDACORP Inc
125.66 USD 0.03 (0.02%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IDA fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.49 ve Yüksek fiyatı olarak 126.44 aralığında işlem gördü.
IDACORP Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
125.49 126.44
Yıllık aralık
99.86 128.40
- Önceki kapanış
- 125.63
- Açılış
- 125.49
- Satış
- 125.66
- Alış
- 125.96
- Düşük
- 125.49
- Yüksek
- 126.44
- Hacim
- 426
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 0.83%
- 6 aylık değişim
- 8.30%
- Yıllık değişim
- 22.04%
21 Eylül, Pazar