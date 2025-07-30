KurseKategorien
IDA: IDACORP Inc

125.63 USD 0.31 (0.25%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.16 bis zu einem Hoch von 126.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die IDACORP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
124.16 126.48
Jahresspanne
99.86 128.40
Vorheriger Schlusskurs
125.32
Eröffnung
124.17
Bid
125.63
Ask
125.93
Tief
124.16
Hoch
126.48
Volumen
294
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
0.81%
6-Monatsänderung
8.27%
Jahresänderung
22.01%
