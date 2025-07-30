Währungen / IDA
IDA: IDACORP Inc
125.63 USD 0.31 (0.25%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.16 bis zu einem Hoch von 126.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die IDACORP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IDA News
Tagesspanne
124.16 126.48
Jahresspanne
99.86 128.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.32
- Eröffnung
- 124.17
- Bid
- 125.63
- Ask
- 125.93
- Tief
- 124.16
- Hoch
- 126.48
- Volumen
- 294
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- 8.27%
- Jahresänderung
- 22.01%
