IDA: IDACORP Inc
125.66 USD 0.03 (0.02%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IDA 환율이 오늘 0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 125.49이고 고가는 126.44이었습니다.
IDACORP Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
125.49 126.44
년간 변동
99.86 128.40
- 이전 종가
- 125.63
- 시가
- 125.49
- Bid
- 125.66
- Ask
- 125.96
- 저가
- 125.49
- 고가
- 126.44
- 볼륨
- 426
- 일일 변동
- 0.02%
- 월 변동
- 0.83%
- 6개월 변동
- 8.30%
- 년간 변동율
- 22.04%
