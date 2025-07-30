货币 / IDA
IDA: IDACORP Inc
125.78 USD 1.27 (1.02%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IDA汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点125.56和高点125.93进行交易。
关注IDACORP Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
125.56 125.93
年范围
99.86 128.40
- 前一天收盘价
- 124.51
- 开盘价
- 125.61
- 卖价
- 125.78
- 买价
- 126.08
- 最低价
- 125.56
- 最高价
- 125.93
- 交易量
- 36
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- 8.40%
- 年变化
- 22.15%
