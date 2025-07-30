Devises / IDA
IDA: IDACORP Inc
125.66 USD 0.03 (0.02%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IDA a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.49 et à un maximum de 126.44.
Suivez la dynamique IDACORP Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IDA Nouvelles
Range quotidien
125.49 126.44
Range Annuel
99.86 128.40
- Clôture Précédente
- 125.63
- Ouverture
- 125.49
- Bid
- 125.66
- Ask
- 125.96
- Plus Bas
- 125.49
- Plus Haut
- 126.44
- Volume
- 426
- Changement quotidien
- 0.02%
- Changement Mensuel
- 0.83%
- Changement à 6 Mois
- 8.30%
- Changement Annuel
- 22.04%
20 septembre, samedi