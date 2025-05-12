Валюты / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.88 USD 0.21 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICOP за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.75, а максимальная — 34.88.
Следите за динамикой iShares Copper and Metals Mining ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICOP
- Kepler Cheuvreux повышает целевую цену акций ICOP до €20,50 на фоне перспектив роста
- Kepler Cheuvreux raises ICOP stock price target to EUR20.50 on growth outlook
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Rio Tinto CEO To Step Down, Launches $1.9B Bauxite Expansion Plan - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto Invests $1.2 Billion To Modernize Century-Old Quebec Hydropower Plant - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto, Sumitomo Partner On $430 Million Copper-Gold Project In Australia - Rio Tinto (NYSE:RIO)
Дневной диапазон
34.75 34.88
Годовой диапазон
21.10 34.98
- Предыдущее закрытие
- 34.67
- Open
- 34.83
- Bid
- 34.88
- Ask
- 35.18
- Low
- 34.75
- High
- 34.88
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 8.83%
- 6-месячное изменение
- 33.79%
- Годовое изменение
- 8.63%
22 сентября, понедельник
13:45
USD